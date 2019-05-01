، ورشة عمل "سلسلة القيمة للورد الطائفي" تناقش معوقات القروض والتأشيرات الموسمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمها مركز التكامل التنموي بمكة واستضافتها غرفة الطائف برعاية "الميموني"

أقام مركز التكامل التنموي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "سلسلة القيمة المتكاملة للورد الطائفي"؛ حيث استعرضت عددًا من المعوقات والتحديات التي تواجه مزارع ومصانع الورد الطائفي.



وفي التفاصيل: أقيمت الورشة برعاية محافظ الطائف سعد الميموني, وحضور نائب رئيس غرفة الطائف مشعل فلاح, وممثلي مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة, وممثلي الجهات الحكومية المعنية, والمختصين والمهتمين بزراعة الورد الطائفي.

وعرضت جامعة الطائف خلال الورشة آخر الدراسات والأبحاث عن الورد الطائفي, فيما عرض مركز التكامل التنموي لمخرجات الاستبيان الخاص بالورشة.

وتحدث محافظ الطائف سعد الميموني, عن أهمية ورش الورد الطائفي؛ لما يمثله هذا المنتج من قيمة اقتصادية عالية, ورمز لمدينة الطائف, مثمنًا مقترحًا بإنشاء لجنة خاصة بمهرجانات الورد الطائفي تضم كافة الجهات الحكومية المعنية, والقطاع الخاص, من أجل خدمة هذا المنتج, ومزارعي ومصنعي الورد.



وشكر "الميموني" في نهاية كلمته مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة؛ لتنظيمه هذه الورشة, ولغرفة الطائف على تنظيمها للورشة.



واستعرضت الورشة من خلال الاستبيان الذي شارك فيه عدد من مزارعي الورد والمصنعين, والتجار, وناقشت عددًا من المعوقات والتحديات التي تواجههم, وحاورت الورشة ممثلي الجهات المعنية لتجاوزها.

ومن ضمن المعوقات التي استعرضتها الورشة: صعوبة الحصول على قروض من جهات التمويل, وصعوبة الحصول على تأشيرات العمل الموسمية, وعدم توفر مدينة صناعية قائمة, وعدم توفر شبكة مياه الري, وعدم وجود جهة معنية بالورد الطائفي, وصعوبة الحصول على تراخيص صناعية, وعدم الإلمام بآلية التصدير للخارج, وشهادة المنشأة وطرق التغليف وحفظ المنتج عن التلف, وأخيرًا الحاجة إلى دعم الفكرة والتسويق لها عالميًا.



واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي تم إقرارها خلال الورشة والاتفاق عليها.

