، السفارة في أذربيجان توضح حقيقة دعم الأميرة ريما للاعتراف بإبادة الأرمن ،

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ة في جمهورية أذربيجان صحة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة، بأن سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم السعودية أحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية.
وأوضحت السفارة أن مواقف السعودية ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة، كما أن السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر منها أي تصريح في هذا الشأن.
وبينت السفارة أن تلك المواقع والصحف دائمًا ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن السعودية ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها؛ وذلك بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.
السفارة في أذربيجان توضح حقيقة دعم الأميرة ريما للاعتراف بإبادة الأرمنفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-01
ة في جمهورية أذربيجان صحة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة، بأن سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم السعودية أحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية.
وأوضحت السفارة أن مواقف السعودية ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة، كما أن السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر منها أي تصريح في هذا الشأن.
وبينت السفارة أن تلك المواقع والصحف دائمًا ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن السعودية ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها؛ وذلك بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
09:25 PM
روَّجت لها مواقع وصحف تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن السعودية
ة في جمهورية أذربيجان صحة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة، بأن سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم السعودية أحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية.
وأوضحت السفارة أن مواقف السعودية ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة، كما أن السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر منها أي تصريح في هذا الشأن.
وبينت السفارة أن تلك المواقع والصحف دائمًا ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن السعودية ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها؛ وذلك بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية.
، السفارة في أذربيجان توضح حقيقة دعم الأميرة ريما للاعتراف بإبادة الأرمن ،
المصدر : الخليج 365
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