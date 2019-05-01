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قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقعهم في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في منطقة شليل وأطراف منطقة هجار، شمالي مديرية قعطبة.
وأضاف أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في معسكر حلم الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية، غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عتاد قتالي تابع لها.
مقاتلات التحالف تحصد أرواح عشرات الحوثيين في الضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقعهم في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في منطقة شليل وأطراف منطقة هجار، شمالي مديرية قعطبة.
وأضاف أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في معسكر حلم الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية، غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عتاد قتالي تابع لها.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
09:16 PM
استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا
قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقعهم في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في منطقة شليل وأطراف منطقة هجار، شمالي مديرية قعطبة.
وأضاف أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في معسكر حلم الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية، غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عتاد قتالي تابع لها.
، مقاتلات التحالف تحصد أرواح عشرات الحوثيين في الضالع ،
المصدر : الخليج 365
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