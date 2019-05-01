، مقاتلات التحالف تحصد أرواح عشرات الحوثيين في الضالع ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا

قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقعهم في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في منطقة شليل وأطراف منطقة هجار، شمالي مديرية قعطبة.



وأضاف أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في معسكر حلم الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية، غربي المديرية ذاتها.



وبين "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عتاد قتالي تابع لها.