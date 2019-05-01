، علاج مصاب بإنفلونزا الخنازير عن طريق "الإيكمو" بمستشفى الملك سلمان بالغربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني": يبلغ من العمر 39 عامًا.. وكان يعاني قصورًا بالجهاز التنفسي

قال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، إن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تمكَّن من علاج إحدى حالات إنفلونزا الخنازير بجهاز الإيكمو.

وتفصيلاً، أكد اللواء الطبيب الزهراني أن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا، ووصل للمستشفى وهو يعاني قصورًا في الجهاز التنفسي؛ وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولم يستجب، وبعد ذلك تم وضعه على مضخة القلب والرئة الاصطناعية عبر نظام وتقنية الأكسجين الغشائي خارج الجسم إيكمو (ECMO).

وأضاف: تم فصل أجهزة التنفس عن المريض بنجاح، وغادر العناية المركزة.

يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة التي يتم وضعها على جهاز إيكمو (ECMO) بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، والمريض غادر المستشفى -ولله الحمد-.