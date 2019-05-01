، محافظ جدة يلتقي مدير دوريات الأمن ويثمّن النتائج الملموسة في الحد من الجريمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهود المنظومة الأمنية في مواجهة الظواهر السلبية بالمحافظة

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم الأربعاء، اللواء عبدالعزيز المسعد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، يرافقه العقيد محمد السهيمي مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والعقيد بندر الشريف مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة.

وأشاد محافظ جدة خلال اللقاء بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية، مثمناً جهودهم والنتائج الإيجابية الملموسة في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن.

وعبر اللواء المسعد عن سعادته بلقاء الأمير مشعل بن ماجد وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن رجال دوريات الأمن على أهبة الاستعداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.