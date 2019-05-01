السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يواسي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة ابنه



تبوك 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن عتيق الضيوفي العطوي في وفاة ابنه عبدالرحمن - رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم لمنزل الشيخ الضيوفي لتقديم واجب العزاء، معربًا سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ الضيوفي, سائلًا الله للفقيد المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما قدم الشيخ الضيوفي الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته وتقديمه واجب العزاء، مؤكدًا أن هذا ما تعودنا عليه من سموه في الوقوف مع أهالي المنطقة في أفراحهم وأحزانهم, سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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21:47ت م

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