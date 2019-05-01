

عرعر26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أقامت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم، حفل تكريم للمدارس الفائزة في "بوابة المستقبل" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة عبدالعزيز الفايز ومديرة الإشراف التربوي مشاعل عويد وقائدات المدارس ومشرفات بوابة المستقبل، وذلك في قاعة "أنا نشط" بعرعر.

وشمل الحفل عرضًا مرئيًا عن تفعيل المدارس الفائزة للبوابة، وكلمة لمديرة الإشراف التربوي قدمت شكرها لقائدات المدارس ومعلمات التحول الرقمي للبوابة ومنسقة التحول الرقمي على جهودهم المبذولة في تفعيل التحول الرقمي.

وفي الختام كرمت المساعدة للشؤون التعليمية الفائزات في بوابة المستقبل.

// انتهى //

21:03ت م

0262





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يقيم حفل تكريم المدارس الفائزة " ببوابة المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.