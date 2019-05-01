السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين .

وفِي بداية الاستقبال عبر الأمير سلطان بن سلمان عن اعتزاز المملكة بالعلاقة الممتدة والمهمة مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة وفي مجالات الفضاء خاصة.

وأكد سموه أن المملكة والصين يتشاركان في أنهما يقفان على حضارات إنسانية عظيمة، واليوم تشهد العلاقات بين البلدين نمواً كبيراً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس الصيني ما وتسي تونغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وبقطاع الفضاء على وجه الخصوص .

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20:30ت م

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