تكريم 498 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بالشرقية

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تنطلق- مساء اليوم الأربعاء- مراسم الحفل التكريمي لتخريج الدفعة الـ30 من حفظة القرآن الكريم، الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، بحضور وتشريف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.

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ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي جميع المشاهدين لمتابعة البث المباشر لفعاليات الحفل التكريمي على قناة الوزارة الرسمية باليوتيوب من خلال الرابط: (هنا).

يشار إلى مراسم الحفل ستشهد تخريج 498 حافظًا وحافظة، حيث يبلغ عدد الحفاظ 264، فيما يبلغ عدد الحافظات 234 حافظة، ممن التحقوا بمدارس ومعاهد وحلق التحفيظ بجمعية المنطقة الشرقية هذا العام يمثلون أكثر من 120 ألف دارس ودارسة، ويشارك في تغطية مراسم تكريم الحافظين مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد دشن القناة قبل شهرين خلال زيارته التفقدية لمقر المسابقة بحضور معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وقيادات الوزارة وجمع من الحضور وممثلي وسائل الإعلام، لتكون منصة إعلامية رقمية تفاعلية، لنقل المناسبات والفعاليات التي تقدمها الوزارة في إطار رسالتها لخدمة الدعوة إلى الله ومواكبة الرؤية المملكة 2030، وحظيت القناة بمشاهدات فاقت الـ80 ألف مشاهدة.