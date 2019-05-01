شكرا لقرائتكم لهذا السبب.. التجارة تعلن استدعاء 264 مكيف سبليت BANCOOL ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-01 لهذا السبب.. التجارة تعلن استدعاء 264 مكيف سبليت BANCOOL متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 264 مكيف سبليت BANCOOL للطراز “BC30CH/BC36CH”، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. Advertisements ودعت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مالكي هذه النوعية من المكيفات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال recalls.sa. ونصحت الوزارة عموم المستهلكين بالتواصل مع الشركة لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.









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