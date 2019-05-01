2019-05-01

صرف الدفعة الثانية من سند محمد بن سلمان بعد شهر من أول دفعة.. متى الثالثة ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو، عن صرف الدفعة الثانية من العطاء، فيما توالت تساؤلات عن موعد صرف الدفعة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم صرف العطاء للدفعة الثالثة مع بداية الشهر المقبل بمشيئة الله، للتيسير على المتزوجين حديثًا ورفع الأعباء المادية عنهم.

خطوات التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

Advertisements

الدفعات الأولى من العطاء:

وكان برنامج سند محمد بن سلمان كشف قبل أيام عن حالة الدفعات الأربع الأولى حيث تم صرف العطاء في الدفعة الأولى مطلع الشهر الماضي، فيما تم صرف عطاء الدفعة الثانية اليوم الأول من مايو.

أما الدفعة الثالثة فهي في مرحلة التأكد من صحة الحسابات البنكية فيما لا يزال التسجيل متاحًا في الدفعة الرابعة.

ويتطلب الحصول على دعم سند الزواج ثلاث خطوات هي: التسجيل في البرنامج، انطباق الشروط على المستفيد، إنهاء دورة الوعي المالي.

تفاصيل أول عطاء بالأرقام:

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان، أعلن الاثنين أول إبريل 2019، صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”.

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتعد “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة المواطنين حديثي الزواج، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يدعم تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.