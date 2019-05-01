طقس الخميس.. أمطار وسحب رعدية على 8 مناطق

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة.

Advertisements

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 36 كم/ ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (41 درجة مئوية)، وأدنى درجة بطريف (17 درجة).