استئصال جزء من رئة مريض بمستشفى أبو عريش بجازان

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تمكّن فريق طبي بمستشفى أبو عريش، من استئصال جزءٍ من رئة مريض مصاب باسترواح رئوي ذاتي عن طريق المنظار، وذلك بمشاركة طاقم طبي من مستشفى الملك فهد.

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وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى مستشفى أبو عريش العام، وهو يشكو من ضيق في التنفس وألم في الصدر وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابته باسترواح رئوي ذاتي.

وتم تركيب أنبوب تصريف في الصدر، ووضع المريض تحت الملاحظة، ونظراً لعدم تحسن الحالة فقد تم التواصل مع قسم جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان والتنسيق معهم لمشاركتهم في العملية، حيث تم عمل العملية واستئصال الجزء المتأثر من الرئة اليمنى عن طريق المنظار بنجاح، وقد غادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.