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فيديو.. حدد لهم مهلة إنهاء المشروع وزارهم فجأة .. بدر بن سلطان نموذج للإنجاز
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان المثل في متابعة المسؤولين لمهامهم وأداء دورهم في الرقابة والإشراف والتوجيه والتدقيق في كل التفاصيل.
قبل حوالي أسبوع تقريباً وبالتحديد يوم 16 شعبان الجاري، زار الأمير بدر مشروع باب الملك عبدالعزيز في الحرم المكي، وطلب منهم إنجازه قبل بداية شهر رمضان ووعدهم بزيارة يوم 26 شعبان.
وبالفعل نفّذ الأمير ما وعد به وزار المشروع فجأةً، ووقف على ما تم إنجازه خلال الفترة التي حدّدها للقائمين عليه.
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