صرف عطاء مبادرة سند الزواج الدفعة الثانية

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان أنه تم اليوم صرف عطاء الدفعة الثانية للمستفيدين من المبادرة.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في مبادرة سند الزواج أولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

ويتطلب الحصول على دعم سند الزواج ثلاث خطوات هي: التسجيل في البرنامج، انطباق الشروط على المستفيد، إنهاء دورة الوعي المالي.

شروط أهلية سند الزواج :

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

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ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.