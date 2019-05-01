8 وفيات وعدد من الإصابات في حادث سير “باص عمالة” بالرياض

جدة - عمرو شويل لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 10 في حادث سير، اليوم، بمنطقة الرياض.

وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث سير، اليوم، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا في الساعة 5:52 صباحا، عن حادث على طريق أوشيقر باتجاه القصيم لباص عمالة، وتم إرسال (7) فرق إسعافية، حيث أسفر عن الحادث 8 وفيات، و10 إصابات.

تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلوا إلى مستشفى شقراء العام.