الان تتابع 8 وفيات وعدد من الإصابات في حادث سير “باص عمالة” بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 10 في حادث سير، اليوم، بمنطقة الرياض.
وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث سير، اليوم، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا في الساعة 5:52 صباحا، عن حادث على طريق أوشيقر باتجاه القصيم لباص عمالة، وتم إرسال (7) فرق إسعافية، حيث أسفر عن الحادث 8 وفيات، و10 إصابات.
تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلوا إلى مستشفى شقراء العام.
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