شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع في «المياه والإصحاح البيئي» بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لحج)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء), مشروع محطة الصرف الصحي في الوهط تستفيد منه مناطق الوادي ومغرس ناجي والكدام والشقعة والوهط والمجحفة التابعة لمحافظة لحج.

ويتكون المشروع من محطة ضخ متكاملة وغرفة تحكم و ملحقاتها وخزانات استيعابية وإعادة تأهيل أحواض التجميع و غرف التفتيش، وتوريد و تركيب مضختان و منظومة شمسية متكاملة و مولد كهربائي و ربط المحطة بخط الكهرباء الحكومي.

وأوضح محافظ لحج أحمد عبدالله التركي أن المشروع يعد من أضخم المشاريع التي يتم افتتاحها في قطاع الصرف الصحي بمدينة الوهط، واستغرق إنشائه ثلاث سنوات على مدى ثلاث مراحل متتالية.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مد أيديهم إلينا بالخير حتى نستطيع الخروج مما نحن فيه من معاناة حقيقة خاصة في البنية التحتية.