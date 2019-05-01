الجبير يستقبل مدير الشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية، السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. واستعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة لوكا فراري.



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