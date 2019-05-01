ضبط 37 جالون توت مغشوش بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أتلفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية نحو 37 عبوة (سعة 20 لترا) من عصير التوت مجهول المصدر، والذي نقل بطريقة عشوائية عبر مركبة غير مخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضه للتلف.

Advertisements

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن المركبة ضبطت محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر ورقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى في طريقها إلى مدينة جدة، وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمنية وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني.

وبينت أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كل الشركاء، وذلك لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.

وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحلات بيع المشروبات الرمضانية ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابيا على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.