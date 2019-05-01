أمير تبوك يسلم أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

وثمن وزير الإسكان دعم أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة، مقدما له الشكر على تفضله بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي اليوم.

وأكد خلال كلمته في حفل التسليم أن وزارة الإسكان تحرص على توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمواطنين المسجلين في قوائمها، مشددا على أن برنامج الإسكان التنموي يعد من البرامج المهمة التي تتولى من خلالها وزارة الإسكان توفير عدد من الحلول المناسبة للأسر المستفيدة من البرنامج، بالشراكة مع القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص ممثلا ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وتشمل عددا من الفئات كالمسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي وغيرها.

وأضاف "البرنامج أوجد عددا من النماذج لتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين من خلال التكامل مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، حيث يتم توفير وحدات سكنية في مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة أو تحت الإنشاء، إضافة إلى الشراء الجاهز من السوق، أو البناء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية"، مؤكدا حرصهم على توفير الخيارات كافة لهذه الفئة، وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب.

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وقال أمير منطقة تبوك: اليوم ندشن مرحلة جديدة من مراحل التنمية في مجال الإسكان، مؤكدا أن ولاة الأمر حريصون على السكن باعتباره من الضروريات التي يجب أن تؤمن للمواطن بأشكال وأنواع مختلفة، منوها بجهد وزير الإسكان في هذا الصدد، والذي تم في فترة قليلة وأصبح موضوع الإسكان غير مقلق كما كان بل على العكس أصبح من الماضي.

وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مشيدا بدور وزارة الإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج، لافتا إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي ودورها الفاعل في توفير المساكن الملائمة لهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من الوزارة ستسهم في توفير السكن للأسر المستحقة بشكل أسرع، معربا عن سعادته بهذا اليوم الذي يعد من أيام العز للمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك سلم أمير المنطقة الأسر المستفيدة من الإسكان والبالغ عددها 100 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

وفي الختام كرم الأمير فهد بن سلطان الجمعيات الخيرية الشريكة لبرنامج الإسكان التنموي وهي جمعية الملك عبدالعزيز، جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية وجمعية بنيان، مقدرا لهم جهودهم من خلال تفعيل نموذج الشراكة الفاعلة مع البرنامج، بعد ذلك تسلم درع الوزارة الذي قدمه وزير الإسكان.

بدورهم أعرب المستفيدون من برنامج الإسكان التنموي عن سعادتهم بعد استلامهم مفاتيح وحداتهم السكنية من أمير المنطقة، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جل اهتمامها.