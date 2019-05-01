منصة الكترونية لربط دور الإيواء السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، باعتماد مشروع تطوير منصة الكترونية وطنية للربط مع جميع الفنادق والشقق الفندقية في المملكة، من شأنها أن تقدم معلومات فورية دقيقة عبر استخدام التقنيات الحديثة لإثراء بنية القطاع السياحي، وبما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما تتسق مع توجهات المملكة بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات.

Advertisements

وبدأ العمل على المنصة بعد دراسة واستطلاع أفضل الممارسات العالمية في الرصد السياحي لتحقيق نموذج سعودي رائد في العمل لضمان توفير رصد شامل وتلقائي للبيانات يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للضيوف.

وتعمل الهيئة العامة للسياحة للحصول على هذه البيانات بهدف إثراء ودعم مركز المعلومات السياحية التابع للهيئة بشكل شامل ونوعي، والتركيز على موثوقية ودقة البيانات التي يتضمنها لتكون المرجع الرئيس لصناعة القرار.

وتساهم البيانات الدقيقة في أعمال التحليل والتنبؤ والمعلومات، وكذلك إعداد البحوث والدراسات السياحية ونشرها وتقديمها للشركاء، للمساهمة في عملية تطوير السياحة المستدامة في المملكة، على أن تسبق إطلاق المنصة المقرر خلال أغسطس المقبل ورش عمل وتدريب للمنشآت ومزودي خدمات الأنظمة اللازمة لضمان تأهيل القطاع للتعامل مع المنصة بشكل احترافي.