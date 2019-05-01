تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا نصيحة لمواطنيها المتواجدين هناك بضرورة المغادرة على الفور، وذلك نظراً للأوضاع الامنية التي تشهدها سريلانكا في الوقت الحالي، وقد جاء هذا في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

من الجدير بالذكر أن قامت وزارة الدفاع في سريلانكا بفرض منع التجوال في البلاد عقب التفجيرات التي أُلحقت بعدد من الفنادق والتي أسفر عنها مقتل 207 شخص، على أن يتم بدء حظر التجوال اعتباراً من الساعة 18:00 (12:30 ت غ) حتى الساعة السادسة صباحاً (00:30 ت غ).