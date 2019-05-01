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أُقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون اليوم من منصبه الذي يشغله منذ 2017، وذلك بعد التحقيق في تسرُّب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد جاء التحقيق في أعقاب تقارير، تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القوميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أُقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون اليوم من منصبه الذي يشغله منذ 2017، وذلك بعد التحقيق في تسرُّب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد جاء التحقيق في أعقاب تقارير، تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
08:45 PM
في أعقاب خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية ببناء الجيل الخامس
أُقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون اليوم من منصبه الذي يشغله منذ 2017، وذلك بعد التحقيق في تسرُّب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد جاء التحقيق في أعقاب تقارير، تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
، إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي ،
المصدر : الخليج 365
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