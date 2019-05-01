، في تصريح مستفز.. قطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيران ،

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في قرار غير مستغرب على دعمها للنظام الإيراني انتقدت الدوحة قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية مؤكدة بأنه سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وفي هذا الإطار زعم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم بحسب ما ذكرته رويترز أن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وقال إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.
وأضاف بقوله ”بالنسبة لنا في قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار“.
في تصريح مستفز.. قطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
في قرار غير مستغرب على دعمها للنظام الإيراني انتقدت الدوحة قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية مؤكدة بأنه سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وفي هذا الإطار زعم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم بحسب ما ذكرته رويترز أن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وقال إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.
وأضاف بقوله ”بالنسبة لنا في قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار“.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
08:37 PM
أكدت أنه سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات
في قرار غير مستغرب على دعمها للنظام الإيراني انتقدت الدوحة قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية مؤكدة بأنه سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وفي هذا الإطار زعم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم بحسب ما ذكرته رويترز أن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وقال إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.
وأضاف بقوله ”بالنسبة لنا في قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار“.
، في تصريح مستفز.. قطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيران ،
المصدر : الخليج 365
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