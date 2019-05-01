، رسميًّا محمد بن فيصل يستقيل من رئاسة الهلال..والجربوع رئيسًا مكلفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة موافقة الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة على الاستقالة التي تقدم بها الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، ونائبه فهد الراشد.

وعليه فقد أصدر الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا، يقضي بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لذلك فقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:

عبدالله الجربوع رئيسًا، عبدالرحمن النمر نائبًا، عبدالإله المقرن أمينًا عامًّا، سليمان الهتلان أمينًا للصندوق. وعضوية: طارق التويجري، سلطان بن سعيد، إبراهيمالحبردي وهتان المصيبيح.