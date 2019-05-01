، مجمع "عبدالله الطبي" بجدة يدشن اليوم التوعوي للتثقيف بمرض الصرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عقاد" حذر من الإفراط في الألعاب الإلكترونية والسهر بالإجازة الصيفية‎

دشن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، اليوم التوعوي للتثقيف بمرض الصرع، الذي أقيم في بهو مبنى العيادات الخارجية بالمجمع الطبي، وذلك بحضور مدير مركز العلوم العصبية بالمجمع الدكتور هاني عقاد، وعددٍ من الكوادر الطبية وغير الطبية بالمجمع.

وفي التفاصيل: تضمن اليوم التوعوي معرضًا يحتوي على عدة أركان لتقديم الاستشارات الطبية بأمراض المخ والأعصاب، خاصة مرض الصرع والفحوص الإشعاعية والصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والأسنان، بالإضافة إلى بعض الأركان التوعوية للتثقيف بمرض الصرع: تعريفه ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض شرح عن كيفية التعامل مع مريض الصرع من قبل أسرته والمجتمع، إضافة إلى الإسعافات الأولية الخاصة به ونشر أهم النصائح لذالك.

وعبر الدكتور هاني عقاد استشاري أمراض المخ والأعصاب، عن سعادته بإقامة هذا اليوم التوعوي الذي يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع، والذي جاء تفعيله متزامناً مع بداية الإجازة الصيفية لطلاب وطالبات المراحل الدراسية للصغار والكبار، محذراً إياهم من الإفراط في الألعاب الإلكترونية والسهر الزائد الذي يؤدي إلى زيادة معدل النوبات لدى مرضى الصرع، كما قدم شكره للقائمين والمنظمين لهذا اليوم التوعوي، متمنياً الاستفادة والتوفيق للجميع.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره للكادر الطبي بمركز العلوم العصبية على ما يقدمونه من رعاية طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية، مثمناً جهودهم وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات ومتابعتهم المستمرة لما يحتاجه مرضى الصرع، متمنياً لهم الصحة والعافية.