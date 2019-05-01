، "طيران أديل": السعودية "متعطشة".. وسنفتح خطوطًا جديدة في هذه الدول فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - تركِّز حاليًا على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تطوير أنظمتها

رصدت "الخليج 365" الأرقام التي كشف عنها ملتقى "كونيكت" المقام على هامش سوق السفر العربي لعام 2019.

وفيما يخص السعودية أكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعملاء في شركة "طيران أديل" سوديب غاي أن "طيران أديل" منذ أن بدأت عملياتها في سوق الطيران منخفض التكاليف في المملكة العربية السعودية قبل عام ونصف العام وهي تقدم خدماتها في ثمانية مطارات محلية، مع أسطول يضم 10 طائرات من طراز (A320) ، وأسهمت في نقل 2.5 مليون مسافر.

وأضاف غاي: عندما بدأت الشركة عملياتها استغرق الأمر بعض الوقت لفهم طبيعة السوق، والفرص المتاحة، وتمكنَّا من المنافسة في السوق عبر طرح أسعار تنافسية داخل السعودية. في الوقت الحالي هناك الكثير من الفرص الهائلة في السوق السعودية المتعطشة للمزيد من الرحلات؛ لذا فإننا ندرس الوقت المناسب لتوسيع عملياتنا على المستوى الدولي باستحداث رحلات جديدة إلى الوجهات الإقليمية التي تستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتابع: نركز حاليًا على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تطوير نظام الحجوزات والخدمات التي نقدمها إلى العملاء، ولاسيما فئة الشباب منهم التي تحرص على إتمام حجوزاتها ومعاملاتها عبر الهواتف الذكية التي باتت تشكِّل نحو 60 % من حجوزاتنا.