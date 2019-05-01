، الصادق المهدي يحذر المتظاهرين من استفزاز المجلس العسكري ،

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حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، اليوم (الأربعاء) قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وقال "المهدي" في مقابلة مع "فرانس برس": "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".
وأضاف: "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة".
وأعرب الزعيم السوداني عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.
وذكر من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم أن "المجلس العسكري سينقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمت المعارضة حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة.
وأشار إلى أن "ذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير".
وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة "المهدي" المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.
الصادق المهدي يحذر المتظاهرين من استفزاز المجلس العسكريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، اليوم (الأربعاء) قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وقال "المهدي" في مقابلة مع "فرانس برس": "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".
وأضاف: "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة".
وأعرب الزعيم السوداني عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.
وذكر من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم أن "المجلس العسكري سينقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمت المعارضة حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة.
وأشار إلى أن "ذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير".
وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة "المهدي" المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
07:54 PM
أعرب عن تفاؤله بأن الجيش سيسلم السلطة
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، اليوم (الأربعاء) قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وقال "المهدي" في مقابلة مع "فرانس برس": "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".
وأضاف: "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة".
وأعرب الزعيم السوداني عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.
وذكر من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم أن "المجلس العسكري سينقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمت المعارضة حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة.
وأشار إلى أن "ذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير".
وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة "المهدي" المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.
، الصادق المهدي يحذر المتظاهرين من استفزاز المجلس العسكري ،
المصدر : الخليج 365
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