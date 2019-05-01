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فاجأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم، مشروع باب الملك عبدالعزيز، في المسجد الحرام، بمكة المكرمة، بزيارة لمتابعة الإنجاز والتأكد من جاهزيته.
وكان الأمير بدر بن سلطان قد زار المشروع قبل نحو أسبوع، وشدد على ضرورة أن يتم الإنجاز قبل يوم 26 شعبان.
وجاءت الزيارة في سبيل العمل على سرعة إنجاز المشروع وفتح الباب أمام المصلين والمعتمرين قبل بداية شهر رمضان المبارك.
"بدر بن سلطان" يقف على مشروع باب الملك عبدالعزيز في الحرم المكيعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-01
فاجأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم، مشروع باب الملك عبدالعزيز، في المسجد الحرام، بمكة المكرمة، بزيارة لمتابعة الإنجاز والتأكد من جاهزيته.
وكان الأمير بدر بن سلطان قد زار المشروع قبل نحو أسبوع، وشدد على ضرورة أن يتم الإنجاز قبل يوم 26 شعبان.
وجاءت الزيارة في سبيل العمل على سرعة إنجاز المشروع وفتح الباب أمام المصلين والمعتمرين قبل بداية شهر رمضان المبارك.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
07:33 PM
زاره قبل أسبوع ثم فاجأهم اليوم للتأكد من مدى جاهزيته
فاجأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم، مشروع باب الملك عبدالعزيز، في المسجد الحرام، بمكة المكرمة، بزيارة لمتابعة الإنجاز والتأكد من جاهزيته.
وكان الأمير بدر بن سلطان قد زار المشروع قبل نحو أسبوع، وشدد على ضرورة أن يتم الإنجاز قبل يوم 26 شعبان.
وجاءت الزيارة في سبيل العمل على سرعة إنجاز المشروع وفتح الباب أمام المصلين والمعتمرين قبل بداية شهر رمضان المبارك.
، "بدر بن سلطان" يقف على مشروع باب الملك عبدالعزيز في الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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