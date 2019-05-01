، 18 وفاة وإصابة في حادث سير لحافلة تقل عمّالاً على طريق "أوشيقر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرتها 7 فرق من الهلال الأحمر وتم إسعاف 10 مصابين

أسفر حادث مروري وقع لحافلة تقل عمالة مقيمة، عن وفاة 8 منهم، وإصابة عشرة آخرين، بينهم 3 إصابات حرجة، وذلك على طريق أوشيقر باتجاه القصيم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروري لحافلة تقل عمالاً على طريق أوشيقر باتجاه القصيم وتم إرسال (7) فرق إسعافية، حيث أسفر الحادث عن 8 وفيات، وثلاث إصابات حرجة.

كما أسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات متوسطة، وثلاث إصابات طفيفة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للعشر إصابات ونقلها لمستشفى شقراء العام.

فلاح الجوفان شقراء

فهد الغبيوي عفيف