نقل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمنسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران.
وكان في استقباله بمطار نجران الإقليمي نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول وعدد من القيادات الأمنية، حيث تفقّد الوزير معسكر قوات الحرس الوطني واستمع إلى إيجاز معلوماتي عن التشكيلات والأعمال العسكرية للقوات على الخطوط الأمامية. كما قام بزيارة لمقر الفوج 38، وكان في استقباله أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء، ولمقر الفوج 39، وكان في استقباله أمير الفوج مشل بن سالم بن طواله، اطّلع خلالها على أعمال ومهام الأفواج في الدفاع عن حدود الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الأمير عبدالله بن بندر يزور قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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