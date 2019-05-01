السفارة السعودية في أذربيجان تنفي مزاعم دعم المملكة لمشروع قانون أمريكي متعلق بالاعتراف...

أصدرت السفارة السعودية في جمهورية أذربيجان، اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن مزاعم دعم المملكة لمشروع قانون في الكونجرس الأمريكي متعلق بالاعتراف بـ”الإبادة ضد الأرمن” في عهد الدولة العثمانية. وقالت السفارة في بيانها: “إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لاحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية”.

وتابعت: “توضح السفارة أن مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وان سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن”. وأضافت السفارة: “وتبيّن السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية”.