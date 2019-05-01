بالصور: طبيبان سعوديان يحصلان على براءة اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

حصل طبيبان سعوديان تابعان لمكتب صحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على براءة اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تصيب الحجاج والمعتمرين والعاملين تحت أشعة الشمس خلال الموسم.

واستفاد الطبيبان “حاتم بن عبد العزيز خوقير” و”نادر بن حمزة مطير”، من تجربتهما العملية في التعامل المباشر مع المصابين بمواسم الحج في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حيث يسهم الجهاز في دقة التحكم في العمل الطبي بشكل آمن وسريع. كما يسهّل الجهاز عملية إعادة المصاب إلى درجة الوعي الطبيعي في أقل من 10 دقائق، مع إمكانية الاستفادة منه في أي موقع أو مكان دون وجود أي عوائق، إضافةً إلى أن جميع مكوناته قابلة للتعقيم ولا تنقل العدوى.