نفت أمانة منطقة الرياض صحة ما تم تداوله من معلومات وردت في مقطع فيديو بشأن ذبح جمل نافق بمسلخ بلدية محافظة القويعية. وأوضحت الأمانة أنه تم إحضار جمل حي حصل له وقوع وانكسار بقدمه، وبعد إحضاره بفتره نفق الجمل، وعند بدء الجهة المختصة ببلدية المحافظة بإجراءات التخلص المعتادة منه وأتلافه تم تصوير المقطع من قبل أحد الأشخاص، وذكر فيه معلومات مضللة دون التحقق.

وأضافت أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لمحاسبة مصور المقطع وفق ماتقضي به التعليمات.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أمانة الرياض على فيديو الجَمل النافق في مسلخ القويعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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