والد المبتعث الرمضان يكشف تفاصيل واقعة إطلاق النار في جامعة شارلوت وإصابه ابنه

أكد والد المبتعث السعودي، رامي الرمضان، الذي أصيب في حادثة إطلاق نار في حرم جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن حالة ابنه الصحية مستقرة ولله الحمد ويخضع للعلاج حاليًّا في المستشفى.

وقال المواطن، رياض الرمضان، بحسب موقع «عاجل»، إن نجله رامي أصيب برصاصة في بطنه، وكانت إصابته الأخف من بين حالات الإصابات الثلاث التي صُنفت خطرة، وقد أجريت له فحوصات وتبيّن وجود رصاصة في منطقة البطن.

وأضاف: «لكن حالته الصحية غير حرجة ولله الحمد، وينتظر إكمال الفحوصات الأساسية لإقرار موعد استخراج الرصاصة».

وعن كيفية تلقي العائلة لخبر إصابته، أوضح الرمضان أن أحد رجال الإطفاء الذي نقل ابنه في موقع الحادثة اتصل به وأبلغه بإصابة ابنه، وخلال نقل ابنه في سيارة الإسعاف اتصل أحد المسعفين به وهاتفه «رامي»، الذي كان في وعيه وأبلغه بما جرى.

وكان «رامي» قد زوّد المسعفين برقم والده ورغب في طمأنته قبل أن تبث وسائل الإعلام أنباء الحادثة، وأشار الرمضان إلى أن ابنه رامي (20 عامًا) يدرس في جامعة شارلوت تخصص هندسة ميكانيكية.

وتعرضت الجامعة لحادثة إطلاق نار، في وقت سابق، أسفرت عن مقتل اثنين وجرح أربعة آخرون، من بينهم الطالب السعودي رامي الرمضان.