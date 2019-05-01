كشف المشرف الثقافي بالنادي السعودي في جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا عمر الخضر، أن الطالب السعودي المصاب في الهجوم الذي حدث بالجامعة يدعى رامي الرمضان ويبلغ من العمر 20 عاما.
وذكر الخضر وفقا لـ”اليوم”، أن رامي الذي يدرس الهندسة الميكانيكية بجامعة شارلوت وهو في الفصل الأول الذي بدأ قبل 4 أشهر أصيب بطلقتين، وهو بحالة جيدة،
وأضاف أن الطالب الآن في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل كي تجرى له عملية جراحية، وأن الجهات الرسمية لم تعلن أي معلومات عن أسباب الحادثة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اسم الطالب المصاب في هجوم شارلوت.. وحالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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