شركة المياه تنقذ 300 ألف شخص من أكبر مرمى للصرف الصحي بجازان

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، إغلاق أكبر مرمى للصرف الصحي بالمنطقة بسعة 600 ألف متر مكعب، وتدشين محطة المعالجة الثلاثية في محافظة صبيا بسعة معالجة تبلغ 44 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: إنّ الهدف من ذلك هو رفع الضرر البيئي الناتج عن هذه المرامي ومعالجة مشكلات التلوث والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان صبيا، وثلاثة مراكز إدارية تابعة لها، و200 قرية وهجرة.

Advertisements

وكانت الشركة، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، قد نجحت في وقت سابق في إغلاق خمسة «مرامي» بمنطقة جازان، وإنشاء محطات معالجة مقابلة لها، حيث أنهت هذه الخطوة معاناة سكان ست محافظات و1020 قرية وهجرة بالمنطقة؛ تطبيقًا لاستراتيجية الشركة التي تستهدف إيجاد حلول بيئية متقدمة لهذه المرامي.

وتتضمّن مكونات المحطة الجديدة، بحسب البيان، أربعة أقسام للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والتعقيم وقسم ضخّ المياه المعالجة والحمأة الزائدة، بالإضافة إلى محطة الضخّ الرئيسية، وخط الطرد الرابط بطول 23 كيلومترًا، كما تتميَّز المحطة بمعايير عالية الكفاءة وتقنيات حديثة، ومركز تحكم لتنظيم عمليات المعالجة الثلاثية، وزراعة 30 ألف شجرة على مرحلتين لدعم البيئة وتعزيز الغطاء النباتي.

ويأتي تشغيل المحطة الجديدة في محافظة صبيا استمرارًا لجهود الشركة المتسارعة لاستكمال منظومة الصرف الصحي من خلال التوسع في تنفيذ محطات المعالجة بجميع مدن المملكة ومحافظاتها، والوصول إلى التغطية الشاملة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.