أمانة نجران: إعادة تشغيل المطار بداية شهر رمضان

اعتمد الأمير تركي بن هذلول، نائب أمير منطقة نجران، مساء الأربعاء، إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت أمانة المنطقة: خبر عاجل.. نائب أمير منطقة نجران، يزفّ البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك.

ويشكِّل المطار أهمية قصوى وحاجة ماسة لأهالي نجران ومحافظاتها؛ نظرًا لمساحة المنطقة الشاسعة، ونسبة سكانها، وبُعدها عن المطارات المجاورة الأخرى. وقد رأت الجهات المعنية إعادة تشغيله، تخفيفًا على المواطنين، ومعاناتهم من مرضاهم، خاصة وقت الأزمات الصحية.

وقد أولى المسئولون إعادة تشغيل المطار كل الاهتمام، حتى زفّ نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول البشرى اليوم للأهالي، ولكل السعوديين. ومن المعروف أهمية المطار الذي ينقل المنطقة نقلة حضارية ملموسة اقتصاديًّا وثقافيًّا وتنمويًّا، ويخلق تنمية مستدامة فيها وفي جميع مراكزها المتعددة.

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وقد تم إغلاق المطار بشكل مؤقت منذ قرابة 4 سنوات؛ نظرًا لظروف المنطقة الراهنة، وصدر الأمر لبدء التشغيل التدريجي اليوم، حسبما أفادت مصادر، ويُذكر أنَّ مطار نجران هو مطار إقليمي يبعد عن مدينة نجران جنوب السعودية حوالي 7 كم، وقد تأسس عام 1973، ويخدم جميع القرى والمحافظات التابعة لمنطقة نجران، ويوجد به مسجد وصالة كبار الشخصيات وصالة مغادرة وقدوم وشحن جوي ومكتب لتأجير السيارات في صالة القدوم.

وفي وقت سابق، نفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، الأنباء المتداولة حول إعادة تشغيل مطار نجران للرحلات الداخلية. وأشارت وقتها إلى أنَّ المطار مغلق حتى الآن، وأنه في حال تم البدء بذلك سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية الخاصة بالشركة، وها هي قد فعلت أمانة المنطقة بإعلانها عبر حسابها الرسمي إعادة تشغيل المطار.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أغلقت مطار نجران قبل نحو 4 سنوات، وحولت مسار الرحلات إلى مطار أبها، عقب اندلاع الحرب في اليمن.

