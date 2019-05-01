«المنهجية».. منصة جديدة ترفع كفاءة ومهنية ديوان المراقبة العامة

دشَّن رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم الأربعاء، منصة «المنهجية» الجديدة للديوان، في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بالمركز الرئيس في الرياض.

وأفاد بيان صادر عن الديوان، اطلعت عليه «عاجل»، بأن فريق عمل من منسوبيه تولى تطوير هذه المنصة في إطار السعي للنهوض بمسؤولياته والقيام بواجباته بكفاءة ومهنية عالية واستمرارًا للتطوير الذي يعمل عليه الديوان بما يتفق مع أسس ومعايير المراجعة الحديثة، موضحًا أنَّ هذه المنهجية الجديدة تلبي جميع المتطلبات النظامية وتتوافق مع معايير المراجعة المالية والرقابة على الأداء الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والـمحاسبة «الإنتوساي».

وأشار البيان إلى اعتماد هذه المنهجية في مجالي المراجعة المالية ورقابة الأداء، على تقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابة الديوان.

وحضر فعاليات تدشين المنصة، عدد من مسؤولي الديوان، كما تمّ تقديم عرض مرئي من قبل فريق العمل الذي قام بتطويرها تضمّن شرح مُختصر عن أهم مكونات المنصة وأسلوب توظيفها واستخدامها.