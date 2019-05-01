«تعليمية ينبع» تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمدت الإدارة التعليمية بمحافظة ينبع حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439-1440هـ، مؤكدة أنه تمت تلبية رغبة (345) متقدمًا.

وأفادت الإدارة بأن مدير التعليم بالمحافظة د. محمد بن عبدالله العقيبي، اعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439-1440هـ،، مثمنًا لمساعد الشؤون المدرسية، وقسم شؤون المعلمين، الجهود المبذولة لإصدار الحركة، متمنيًّا للمعلمين والمعلمات التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية .

وكشف مدير شؤون المعلمين بتعليم ينبع باسم الأحمدي عن أن عدد المتقدمين للحركة هذا العام بلغ (1235) معلمًا ومعلمة، وتمّت تلبية رغبة (345) منهم، موضحًا أن عدد المتقدمين من المعلمين وصل (585) فردًا، تم تلبية رغبة (133) منهم، بنسبة (22.74%)، بينما كان عدد المتقدمات (650) معلمةً، تمّ تلبية رغبة (212) منهن، بنسبة (32.62%).

Advertisements

وأوضح الأحمدي أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاطلاع على نتيجة الحركة الداخلية عبر حساب المعلمة والمعلمة في نظام «نور». وبعد أن فتحت الوزارة نظام إدخال التعديلات في رغبات المعلمين والمعلمات الراغبين بالانتقال إلى مكان تدريس آخر في الآونة الأخيرة، وبعد اتمام الإجراءات اللازمة حيال المتقدمين، سوف تبدأ الإدارات التعليمية في إعلان نتائج حالة النقل لكل المتقدمين تباعًا.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرًا أن موعد ظهور نتائج النقل سيكون تباعًا بنهاية أبريل الماضي عبر موقع «نظام نور» من خلال بطاقة الهوية.

وفي سياق ذي صلة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعلیم مبارك العصیمي، في وقت سابق، أن 85% من المعلمین لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي، وھذا معناه أنھم راضون ومستقرون في أوضاعھم، مشيرًا إلى أن حركة النقل الخارجي للمعلمین ھذا العام خدمت 6.15% من إجمالي المعلمین، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمین خلال الأعوام الماضیة.

وكانت الوزارة أعلنت نتیجة حركة النقل الخارجي للمعلمین والمعلمات، موضحة أن النسبة العامة للنقل بلغت 73.19 %، أن المنقولین على الرغبة الأولى يمثلون نسبة 84.60%.