

وقعت خدمات الملاحة الجوية السعودية اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات الرقمية للطائرات مع شركة SITAONAIR المتخصصة في الاتصالات الرقمية مع الطائرات، وذلك خلال معرض دبي للمطارات 2019. وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر SITAONAIR خدمات ملاحة جوية رقمية ما بين المراقب الجوي وقائد الطائرة، مما سيعزز كفاءة عمليات التواصل مع الطائرات في المجال الجوي السعودي، وكذلك ستقوم بتوفير حلول متقدمة في المعلومات الرقمية الخاصة ببث معلومات الأرصاد للطائرات، بالإضافة إلى الاتصالات الرقمية عبر الموجات العالية جدا لنقل بيانات تشغيل الطائرات إلى المشغلين الأرضيين. وقال الرئيس التنفيذي المهندس ريان طرابزوني، إن «السلامة أحد أهم العوامل الأساسية في عملياتنا في شركة خدمات الملاحة الجوية، ولتحقيقها يتطلب الأمر الامتثال التام لمعايير السلامة العالمية، والعمل المستمر لإيجاد أفضل وأحدث الحلول التقنية التي توصل إليها العالم في مجال تقديم خدمات الملاحة الجوية». وأضاف أن «شراكتنا مع شركة SITAONAIR الرائدة في مجال تقنية الاتصالات الرقمية مع الطائرات، ستضمن توفير حلول متقدمة لتسهيل عملية التواصل بين المراقبة الجوية والطائرات المستخدمة في المجال الجوي السعودي، مما سيسهم في زيادة تدفق الحركة الجوية في سماء مملكتنا الحبيبة، وتحقيقا لتعزيز مكانتنا الريادية كمزودين خدمات ملاحية عالية المستوى». يذكر أن توقيع الاتفاقية سيسهم بفعالية في زيادة توافر شبكات الـ VHF/VDL في جميع مطارات المملكة الرئيسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لرفع كفاءة الاتصالات الرقمية في الأجواء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.