1.5 مليون زائر يستهدفهم موسم حائل



كشفت الجهات التنظيمية لمواسم السعودية ، أن مستهدف منطقة حائل في موسمها المزمع انطلاقه خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 10 فبراير مليون ونصف المليون سائح وزائر من داخل المملكة و120 ألف سائح من خارجها، مؤكدين بأن المنطقة يوجد بها نحو 4500 غرفة فندقية فقط، وسيتم العمل على استيعاب الإعداد الكبيرة المتوقعة بمشاريع سياحية بيئية وتحويل الاستراحات والنزل الزراعية لمواقع جذب. وكان وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، قد دشن صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل استعدادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لموسم حائل والذي شمل جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، والمرشدين السياحيين، وأكد وكيل إمارة حائل عادل آل الشيخ بأن لابد من تضافر الجهود لمواكبة ذلك وأيضا العمل على إيجاد أفكار مبتكرة، منوها بأن موسم حائل له أهمية خاصة، لدوره في توفير منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة للمجتمع وإبراز مقومات المنطقة. ومن جانبه أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس زياد المصيول، بأن مستهدف زوار موسم حائل الذي سينطلق 22 ديسمبر القادم يقارب المليوني زائر وسائح من داخل المملكة وخارجها، وأشار إلى أن المنطقة يوجد بها قرابة 4500 غرفة فندقية فقط، وسيتم العمل على استيعاب الإعداد الكبيرة المتوقعة توافدها على المنطقة بمشاريع سياحية بيئية وتحويل الاستراحات النزل الزراعية لمواقع جذب وتسريع بعض المشاريع السياحية القائمة. وخصص أيضا 11 موقعا أثريا وتاريخيا وسياحيا وبيئيا سيخصص لها مسارات مختلفة وفي مواقع مختلفة، كما بين المهندس المصيول موقعي التراث العالمي في جُبة والشويمس، والقرية التراثية بجُبة، ومتنزه مشار وموقع النهايد البري وقصر القشلة وقلعة عيرف والرياضات الصحراوية ومتحف حائل الإقليمي والبلدة الأثرية بالغزالة والسوق الشعبي بمحافظة الحائط ومتحف عبداللطيف جميل للآثار والتاريخ بفيد التاريخية. يذكر أن مواسم السعودية تهدف إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، والذي جاء ضمن برنامج «جودة الحياة 2020»، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويعد البرنامج أحد أهم برامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030. هذا وتشمل «مواسم السعودية 2019» 11 موسما، تتوزع على أشهر العام، بداية من مارس في المنطقة الشرقية، ثم موسم شهر رمضان المبارك، وموسم عيد الفطر، ثم موسم جدة، وموسم الطائف، إلى موسم عيد الأضحى، وكذلك موسم اليوم الوطني، وموسم الرياض، أيضا موسم الدرعية، وموسم حائل العلا.

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