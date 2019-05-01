100 وحدة للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي بتبوك



سلّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم، وبحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان. وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وزير الإسكان كلمة ثمّن في مستهلها دعم أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة، مقدماً لسموه الشكر على تفضله بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي اليوم. وأكّد خلال كلمته في حفل التسليم، أن وزارة الإسكان تحرص على توفير كافة الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمواطنين المسجلين في قوائمها، مشددا على أن برنامج الإسكان التنموي يّعد من البرامج المهمة التي تتولى من خلالها وزارة الإسكان توفير العديد من الحلول المناسبة للأسر المستفيدة من البرنامج بالشراكة مع القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص ممثلاً ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وتشمل هذه البرامج العديد من الفئات كالمسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي وغيرها. وأضاف أن البرنامج أوجد العديد من النماذج لتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين من خلال التكامل مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، حيث يتم توفير وحدات سكنية في مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة أو تحت الإنشاء، إضافة إلى الشراء الجاهز من السوق، أو البناء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، مؤكداً حرصهم على توفير كافة الخيارات لهذه الفئة وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب. ثم تحدث أمير منطقة تبوك قائلاً: اليوم ندشن مرحلة جديدة من مراحل التنمية في مجال الإسكان، وهذا أمر نحن في المملكة العربية السعودية محظوظون بأن ولاة الأمر حريصون على السكن، باعتباره من الضروريات التي يجب أن تؤمن للمواطن بأشكال وأنواع مختلفة، وحقيقة أن الإنصاف ما تم في فترة قليلة وبجهد من وزير الإسكان، حيث أصبح موضوع الإسكان غير مقلقٍ كما كان في السابق بل على العكس أصبح من الماضي بمشيئة الله، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا دوت الخليج، مشيداً بدور وزارة الإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي ودورها الفاعل في توفير المساكن الملائمة لهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من الوزارة ستسهم في توفير السكن للأسر المستحقة بشكل أسرع، معربا عن سعادته بهذا اليوم الذي يعد من أيام العز للمملكة العربية السعودية. بعد ذلك، سلم أمير المنطقة الأسر المستفيدة من الوحدات السكنية التي تبلغ 100 وحدة سكنية، ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان. وفي الختام، كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجمعيات الخيرية الشريكة لبرنامج الإسكان التنموي وهي جمعية الملك عبدالعزيز وجمعية فهد بن سلطان الاجتماعية وجمعية بنيان، مقدراً لهم جهودهم من خلال تفعيل نموذج الشراكة الفاعلة مع البرنامج، بعد ذلك تسلم درع الوزارة الذي قدمه له وزير الإسكان. بدورهم، أعرب المستفيدون من برنامج الإسكان التنموي عن سعادتهم بعد استلامهم مفاتيح وحداتهم السكنية من أمير المنطقة، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جٌل اهتمامها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 وحدة للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.