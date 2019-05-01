ولادة هلال رمضان الأحد والإثنين أول أيام الصيام فلكيا

وكان عدد من الفلكيين السعوديين قد أكدوا هذه الحسابات، وأشاروا عبر حساباتهم في «تويتر»، منهم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، والشيخ عبدالله المنيع، إلى أن بداية الشهر الفضيل ستكون الإثنين المقبل.
5 طرق لتحديد دخول الأشهر
1. رؤية الأهلة
2. الحساب الفلكي
3. الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية
4. العمل باتحاد المطالع
5. وفقا لإعلان المرجعيات الدينية كما في العراق وإيران
أمور معتمدة في تحديد دخول الشهر بالمملكة
- المراصد الفلكية: عامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا
- إذا رؤي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم يُر بالمرصد
- إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يُر بالعين المجردة
- تحري رؤية الهلال في ليلة مظنته، بغض النظر عن احتمال وجود الهلال بالحساب من عدمه
- الاستفادة من المراصد في جهات المملكة الأربع في رؤية الأهلة
- الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصر، خصوصا الذين سبق لهم رؤية الهلال
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