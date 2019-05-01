

الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا وعدداً من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، قدم العقلا تعريفاً عن الهيئة واختصاصها وأعمالها ورؤيتها، وخدماتها للمستفيدين والمشمولين بالنظام على أفضل المستويات، مبينا أن الهيئة تقوم بالتطوير بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، معرباً عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه للهيئة.

فيما أكد سمو أمير منطقة الرياض دور الهيئة المهم في رصد الأموال للقاصرين والتعامل معها وفق الأنظمة الشرعية، وعلى الدور الإصلاحي الذي تقوم به الهيئة تجاه المشمولين بالنظام، وحفظ الأموال وتنميتها، مشدداً سموه على زرع الثقة في المجتمع تجاه الهيئة.

وعبر سموه عن شكره لرئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة.

// انتهى //

19:32ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.