السعودية اليوم / وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج يتسلم وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية



مسقط 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

تسلم وكيل وزار الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين ناصر عبدالله الشريف اليوم الأربعاء , وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، من سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان ، والأمين العام لمجلس التعاون ووزير الخدمة المدنية بسلطنة عُمان، وذلك خلال حفل تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي أقيم في قصر البستان بمسقط.

وتم اختيار الشريف من ضمن أفضل خمسة إداريين في المملكة العربية

وثمن الدكتور حسين الشريف هذا الترشيح من قبل أصحاب المعالي، موجها شكره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لدعمهم وثقتهم المحفزة على تقديم المزيد من العمل والجهد لخدمة ضيوف الرحمن، كما تقدم بالشكر لجميع زملائه في وزارة الحج والعمرة وكل من تعاون وساهم في تحقيق هذا النجاح.

يذكر أن انطلاق أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول

// انتهى //

19:27ت م

0248



مسقط 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واستسلم وكيل وزار الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين ناصر عبدالله الشريف اليوم الأربعاء , وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، من سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان ، والأمين العام لمجلس التعاون ووزير الخدمة المدنية بسلطنة عُمان، وذلك خلال حفل تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي أقيم في قصر البستان بمسقط.وتم اختيار الشريف من ضمن أفضل خمسة إداريين في المملكة العربية السعودية على مستوى مجلس التعاون، لجهوده التي بذلها للارتقاء بأعمال الحج و العمرة خلال مسيرته العملية.وثمن الدكتور حسين الشريف هذا الترشيح من قبل أصحاب المعالي، موجها شكره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لدعمهم وثقتهم المحفزة على تقديم المزيد من العمل والجهد لخدمة ضيوف الرحمن، كما تقدم بالشكر لجميع زملائه في وزارة الحج والعمرة وكل من تعاون وساهم في تحقيق هذا النجاح.يذكر أن انطلاق أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي كان قد سبقه انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المجلس حيث تناولت أجندة الاجتماع عدة ملفات كان في مقدمتها مناقشة تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم من خلاله تكريم ثلاثين شخصية إدارية بواقع خمسة مكرمين من كل دولة، تقديرا للجهود التي بذلها منتسبو قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس لتعزيز مجالات التنمية الخليجية الشاملة.// انتهى //19:27ت م0248

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