السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد استلام وثائق الخريجين للفصل الدراسي الثاني



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

حددت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أوقات تسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439 / 1440هـ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 رمضان للعام الحالي حسب الجدول المعلن لكامل التخصصات العلمية والنظرية.

وأكدت الجامعة ضرورة إنهاء إجراءات إخلال الطرف من جميع الجهات المعتمدة حسب النموذج في الموعد المحدد لاستلام الوثيقة, مشددة على أهمية حضور الطالب لاستلامها وفي حال عدم قدرته على الحضور لا يتم تسليمها إلا بوكالة شرعية, وفيما يخص الكليات الصحية تسلم الوثيقة بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم شهادة الامتياز.

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19:07ت م

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