انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 قتلى بسبب صورة "سيلفي" في الهند والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 06:48 مساءً - قُتل ثلاثة شبان بينما كانوا يلتقطون صورة "سيلفي" على سكة حديد في الهند، البلد الذي يسجل أكبر عدد من الوفيات جراء مجازفات يمارسها أشخاص من أجل التقاط هذا النوع من الصور.

الحادثة وقعت في بانيبات بولاية هاريانا جنوبي البلاد، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، في حين نجح مراهق رابع في الهروب قبل دخول القطار من خلال القفز خارج السكة.

وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن "الضحايا كانوا يلتقطون صور سيلفي على السكة. وعندما رأوا قطاراً يقترب قفزوا إلى سكة ثانية من دون أن يدركوا أن قطاراً آخر كان في طريقه على هذه السكة".

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ويبلغ اثنان من الضحايا 19 عاماً، في حين قطع الثالث سن الـ18، وكانوا جميعهم قد توجهوا إلى بانيبات للاحتفال بمناسبة اجتماعية.

جدير بالذكر أن أشخاصاً يجازفون بحياتهم في أنحاء العالم لالتقاط صور "سيلفي" في أماكن أو وضعيات خطرة، بحسب تحذيرات متخصصين.

وبحسب دراسة أجراها معهد هندي للعلوم الطبية، العام الماضي، قضى 259 شخصاً في العالم بين 2011 و2017 لدى التقاطهم صوراً ذاتية، سجل العدد الأكبر من هذه الحالات في الهند، ثم في روسيا والولايات المتحدة وباكستان.

وفي 2017، قضى ثلاثة طلبة لدى التقاطهم صورة ذاتية على سكة حديد في جنوب الهند، وفي السنة عينها، في شرقي البلاد، قتل فيل رجلاً خنقاً لدى محاولته التقاط صورة ذاتية إلى جانبه.