السعودية | الجبير يجتمع بالمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية الألمانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 مساءً, 1 مايو 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي يورغن هاردت، والوفد المرافق له.

وعقد خلال الاجتماع مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو، وعدد من النواب الألمان.



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