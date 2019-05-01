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قطر تكشف عن سوأتها .. الدوحة ترفض تمديد العقوبات على إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت قطر عن سوأتها فيما يتعلق بموالاة ومحاباة نظام الملالي على حساب دول المنطقة فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: إن بلاده ترفض تمديد العقوبات الأمريكية في موقف يُؤكّد على أن الدوحة قرّرت مواصلة الارتماء في أحضان نظام الملالي على حساب دول المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقف الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول فيما يتعلق باستيراد النفط الإيراني في محاولة أمريكية جادة لأن تصبح صادرات إيران النفطية تساوي الصفر وذلك اعتباراً من اليوم الأول من مايو.
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